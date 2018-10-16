В Сызрани 31 пожарный тушил пристрой офисного центра и крышу частного дома

В понедельник, 15 октября, в 20:46 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Новоинтернациональной в Сызрани, об этом сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.
На месте происшествия горел пристрой офисного центра и крыша частного дома. Пожар распространился на площади 180 кв. м. В борьбе с огнем участвовал 31 человек. Использовалось девять спецмашин.
Пожар удалось полностью ликвидировать в 21:18. Данных о пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.
Последние комментарии
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся
Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!
Как никто не пострадал? А я слышал, что связали и избили охранника, и теперь он лежит в больнице. Может, уточните?