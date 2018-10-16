В Сызрани 31 пожарный тушил пристрой офисного центра и крышу частного дома

В понедельник, 15 октября, в 20:46 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Новоинтернациональной в Сызрани, об этом сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел пристрой офисного центра и крыша частного дома. Пожар распространился на площади 180 кв. м. В борьбе с огнем участвовал 31 человек. Использовалось девять спецмашин.

Пожар удалось полностью ликвидировать в 21:18. Данных о пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.