В Самарской области за неделю зарегистрировали 8,7 тыс. случаев ОРВИ и гриппа

За неделю с 8 по 14 октября в области зарегистрировано 8,7 тыс. случаев ОРВИ и гриппа, показатель на 10 тыс. населения – 27,2, в том числе в Самаре – 4,5 тыс. случаев (на 10 тыс. населения – 37,6).

В целом по состоянию на 15 октября заболеваемость ОРВИ и гриппом по совокупному населению области регистрируется на неэпидемическом уровне. Вместе с тем отмечается сезонный рост заболеваемости.

За прошедшую неделю обследован 51 человек с клиническими проявлениями ОРВИ. По результатам лабораторного мониторинга отмечается циркуляция вирусов негриппозной этиологии (парагрипп, аденовирусы).

В Самарской области продолжается прививочная кампания против гриппа. В эпидсезоне 2018-2019 году планируется привить 47% населения. Иммунизация населения проводится за счет средств федерального и областного бюджетов, а также за счет средств работодателей. По состоянию на 15 октября в область поступило 197,6 тыс. доз вакцины против гриппа для иммунизации детей и 502,6 тыс. доз для взрослых, что составляет 42,6% и 45% от запланированных поставок из федерального бюджета, соответственно. Также приобретено 6 тыс. доз вакцины за счет средств областной казны.

По состоянию на 15 октября против гриппа привито 672 тыс. человек, что составляет 21,5% от численности населения области: 168,5 тыс. детей (42,6% от плана) и 503,8 тыс. взрослых (44,4% от плана), в том числе 4,7 тыс. беременных (52% от плана). За счет других источников привито 15,2 тыс. человек, в том числе 3,8 тыс. человек – за счет средств работодателей.