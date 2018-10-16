Сотруднику РЖД дали семь с половиной лет строгого режима за махинации

Самарский районный суд Самары вынес приговор начальнику Самарского отдела коммерческой работы Куйбышевского территориального центра фирменного транспортного обслуживания ОАО "РЖД" и его заместителю. В зависимости от роли каждого их признали виновными в мошенничестве и получении взятки. Об этом сообщает Куйбышевская танспортная прокуратура.
Как было установлено, в июне 2016 г. злоумышленники обманули директора обогатительной фабрики АО "Шахтоуправление "Обуховская". Его убедили, что предприятие перегрузило железнодорожный вагон, а за сокрытие этого нарушения они получили от руководителя организации 40 тыс. рублей.
В марте 2017 г. начальник отдела коммерческой работы получил от гендиректора ООО "ВторТрейд" взятку 300 тыс. руб. за заключение договора на подачу и уборку вагонов на железнодорожный путь необщего пользования при станции Кашпир.
Подсудимые не признали вину.
Суд согласился с гособвинением и приговорил начальника отдела к семи с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 3 млн рублей. Также ему на три года после отбытия наказания запретили занимать должности, связанные с организационно-распорядительными полномочиями в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях.
Его заместителя с учетом смягчающих обстоятельств — малолетних детей осудили на четыре года условно с испытательным сроком четыре года. Кроме того, его также на три года лишили права занимать аналогичные должности.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.