Сотруднику РЖД дали семь с половиной лет строгого режима за махинации

Самарский районный суд Самары вынес приговор начальнику Самарского отдела коммерческой работы Куйбышевского территориального центра фирменного транспортного обслуживания ОАО "РЖД" и его заместителю. В зависимости от роли каждого их признали виновными в мошенничестве и получении взятки. Об этом сообщает Куйбышевская танспортная прокуратура.

Как было установлено, в июне 2016 г. злоумышленники обманули директора обогатительной фабрики АО "Шахтоуправление "Обуховская". Его убедили, что предприятие перегрузило железнодорожный вагон, а за сокрытие этого нарушения они получили от руководителя организации 40 тыс. рублей.

В марте 2017 г. начальник отдела коммерческой работы получил от гендиректора ООО "ВторТрейд" взятку 300 тыс. руб. за заключение договора на подачу и уборку вагонов на железнодорожный путь необщего пользования при станции Кашпир.

Подсудимые не признали вину.

Суд согласился с гособвинением и приговорил начальника отдела к семи с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 3 млн рублей. Также ему на три года после отбытия наказания запретили занимать должности, связанные с организационно-распорядительными полномочиями в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях.

Его заместителя с учетом смягчающих обстоятельств — малолетних детей осудили на четыре года условно с испытательным сроком четыре года. Кроме того, его также на три года лишили права занимать аналогичные должности.