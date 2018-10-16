Полицейские разоблачили три группировки, промышлявшие угонами машин

В Самарской области в 2018 г. полиция разоблачила три квалифицированные группировки, которые занимались угонами машин.

Об этом сообщил 16 октября на встрече с журналистами замначальника отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области Михаил Иванча.

По словам полицейского, одна из группировок специализировалась на угонах иномарок. Они крали только машины премиум-класса. Злоумышленники использовали специальные технические приспособления для угонов — ретрансляторы и "глушилки". Уголовное дело уже передано в суд.

Еще одна разоблаченная полицией группа —"гастролеры" из Москвы. Приезжавшие в Самару из Москвы азиаты специализировались на угонах Hyundai Solaris и Kia Rio. Они совершили пять краж в Самаре. Все машины силовики нашли в местах отстоя. Часть группировки была задержана в Москве.

Еще одна группировка воровала отечественные авто. "Lada остается самой угоняемой, поскольку очень распространена, — рассказал также Михаил Иванча. — Часто угоняют и Kia Rio — по той же причине".

Впрочем, как отметил Михаил Иванча, в 2018 г. у полицейских хорошие показатели по расследованию имущественных преступлений. Кроме того, количество всех зарегистрированных преступлений снижается, а раскрываемость — увеличивается.