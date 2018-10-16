Глава Самары предлагает штрафовать за неоплату платной парковки на 1,5-3 тыс. рублей

Глава Самары Елена Лапушкина вышла в губернскую думу с законодательной инициативой о введении штрафов в размере 1,5-3 тыс. руб. за неоплату стоянки автомобиля на платной парковке.
Отметим, пока платные парковки для автомобилей в Самаре не созданы, хотя решение об их организации было принято городскими властями еще в 2014 году. Как ранее сообщал Волга Ньюс, стоимость нахождения на одном парковочном месте в течение одного часа предлагалось установить в размере 30 рублей. Планируется, что в Самаре будет создано 3790 платных парковочных мест.
Штрафы планируется дифференцировать в зависимости от того, впервые ли совершается правонарушение. Так, штраф в размере 1,5 тыс. руб. установлен для тех, на кого протокол за неоплату парковки составлен в первый раз. В случае повторного нарушения он составит уже 3 тыс. рублей. Составлять протоколы смогут члены административных комиссий Самары.
Обосновывая предлагаемый размер штрафов, разработчики законопроекта приводят пример других регионов: так, в Москве штраф за неоплату парковки равен 2,5 тыс. руб., в Санкт-Петербурге - 3 тыс. руб., в Воронежской области - 1,5 тыс. руб., в Свердловской области - от 1 тыс. до 3 тыс. руб., в Тульской области - 2,5 тыс. рублей.
"Исходя из опыта внедрения платных парковок, в Москве ежемесячно на одно парковочное место приходится 1,5 нарушения", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту и добавляется, что в Самаре в соответствии с предлагаемым размером штрафных санкций прогнозируется поступление 102,33 млн рублей.
При этом разработчики документа поясняют, что собираемость штрафов в других регионах, в частности в Краснодарском крае и Тульской области, находится на уровне около 50%. Таким образом, прогнозируемая сумма поступлений в бюджет может составить 50 млн руб. в год.
В мэрии при этом считают нецелесообразным предоставлять нарушителям возможность в первые 20 дней гасить штраф в размере половины суммы, как это можно сделать со штрафами за нарушение ПДД, "поскольку введение указанной нормы повлечет уменьшение доходов местных и областных бюджетов по данному направлению, а также снижение эффективности вводимой административной ответственности".
В завершение отметим, что доходы бюджета от использования платных парковок администрация города прогнозирует в размере около 82,9 млн руб. ежегодно с учетом их ежедневной работы и заполняемости примерно на 30%.
Отметим также, в июне 2018 г. Елена Лапушкина заявляла в интервью одному из местных СМИ о том, что вопрос с платными парковками мэрия планирует решить до конца года.
Последние комментарии
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор
Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...