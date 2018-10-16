Глава Самары предлагает штрафовать за неоплату платной парковки на 1,5-3 тыс. рублей

Глава Самары Елена Лапушкина вышла в губернскую думу с законодательной инициативой о введении штрафов в размере 1,5-3 тыс. руб. за неоплату стоянки автомобиля на платной парковке.

Отметим, пока платные парковки для автомобилей в Самаре не созданы, хотя решение об их организации было принято городскими властями еще в 2014 году. Как ранее сообщал Волга Ньюс, стоимость нахождения на одном парковочном месте в течение одного часа предлагалось установить в размере 30 рублей. Планируется, что в Самаре будет создано 3790 платных парковочных мест.

Штрафы планируется дифференцировать в зависимости от того, впервые ли совершается правонарушение. Так, штраф в размере 1,5 тыс. руб. установлен для тех, на кого протокол за неоплату парковки составлен в первый раз. В случае повторного нарушения он составит уже 3 тыс. рублей. Составлять протоколы смогут члены административных комиссий Самары.

В Самаре появятся платные парковки В ближайшее время администрация Самары объявит конкурс на организацию платных парковок вдоль дорог местного значения.

Обосновывая предлагаемый размер штрафов, разработчики законопроекта приводят пример других регионов: так, в Москве штраф за неоплату парковки равен 2,5 тыс. руб., в Санкт-Петербурге - 3 тыс. руб., в Воронежской области - 1,5 тыс. руб., в Свердловской области - от 1 тыс. до 3 тыс. руб., в Тульской области - 2,5 тыс. рублей.

"Исходя из опыта внедрения платных парковок, в Москве ежемесячно на одно парковочное место приходится 1,5 нарушения", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту и добавляется, что в Самаре в соответствии с предлагаемым размером штрафных санкций прогнозируется поступление 102,33 млн рублей.

При этом разработчики документа поясняют, что собираемость штрафов в других регионах, в частности в Краснодарском крае и Тульской области, находится на уровне около 50%. Таким образом, прогнозируемая сумма поступлений в бюджет может составить 50 млн руб. в год.

В мэрии при этом считают нецелесообразным предоставлять нарушителям возможность в первые 20 дней гасить штраф в размере половины суммы, как это можно сделать со штрафами за нарушение ПДД, "поскольку введение указанной нормы повлечет уменьшение доходов местных и областных бюджетов по данному направлению, а также снижение эффективности вводимой административной ответственности".

В завершение отметим, что доходы бюджета от использования платных парковок администрация города прогнозирует в размере около 82,9 млн руб. ежегодно с учетом их ежедневной работы и заполняемости примерно на 30%.

Отметим также, в июне 2018 г. Елена Лапушкина заявляла в интервью одному из местных СМИ о том, что вопрос с платными парковками мэрия планирует решить до конца года.