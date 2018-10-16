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ЖКХ и благоустройство Общество

Сотрудники НФС-2 провели сложные работы по замене оборудования

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В октябре на насосно-фильтровальной станции №2 в Студеном овраге "РКС-Самара" провели сложные работы по замене разрезной задвижки диаметром 800 мм. Это оборудование находится на глубине 30 метров от уровня земли между двумя аванкамерами. Задвижка необходима для переключения потоков при проведении работ и обеспечивает непрерывный процесс водозабора.

Замена именно этого оборудования осложнялась очень специфичным пространством аванкамеры: глубина и стесненность не позволяли использовать большинство видов техники. Для того чтобы работы никак не повлияли на водоснабжение Самары, коллектив станции не только тщательно обследовал старую задвижку и продумал действие каждого специалиста, но и провел полноценную тренировку, отрепетировав все возможные варианты развития событий.

В назначенный день все прошло по плану: на дне аванкамеры старую чугунную задвижку весом в три тонны демонтировали, разобрали и с помощью специальных строп подняли по частям. Затем опустили новую, которая весит две тонны, и смонтировали ее. Всего в спецоперации было задействовано восемь сотрудников НФС-2 "РКС-Самара". Несмотря на все сложности, работы были проведены в кратчайшие сроки без остановки водоснабжения, и жители даже не заметили, что на станции водоподготовки проводились столь сложные и масштабные работы.

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