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Футбол Спорт

Сборники вернулись в расположение "Крыльев Советов"

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Крылья Советов" продолжают подготовку к гостевому матчу 11-го тура РПЛ с екатеринбургским "Уралом". В расположение команды вернулись игроки, выступавшие за сборные своих стран: Рамиль Шейдаев, Паул Антон и Олег Ланин.

В тренировочных занятиях под руководством тренерского штаба Миодрага Божовича участвуют все игроки (кроме защитника Мирала Самарджича, который продолжает свое восстановление после травмы).

Готовиться к игре с "Уралом" самарцы будут на своей клубной базе вплоть до пятницы, 19 октября, после чего "Крылья Советов" отправятся на игру в Екатеринбург. Матч "Урал" - "Крылья Советов" пройдет в субботу, 20 октября, на "Екатеринбург Арене". Начало игры в 15:00 по самарскому времени, сообщает официальный сайт клуба.

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