В Самаре в реанимацию попал подросток, сбитый Lada Granta на "зебре"

Во вторник, 16 октября, в Самаре на пешеходном переходе водитель Lada Granta сбил ребенка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 20:10 28-летний автомобилист в районе дома № 139 по ул. Промышленности сбил 14-летнего подростка на нерегулируемом пешеходном переходе. Несовершеннолетнего с травмами госпитализировали в отделение реанимации. По факту ДТП ведется проверка