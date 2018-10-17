Сотрудника Росрыболовства подозревают в незаконном получении 200 тыс. рублей

Сотрудники УФСБ по Самарской области получили данные о возможной причастности к коррупционным действиям 35-летнего консультанта отдела охраны и воспроизводства водных биологических ресурсов Средневолжского территориального управления Росрыболовства Сергея Козлова.

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