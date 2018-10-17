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Преступления Происшествия

Сотрудника Росрыболовства подозревают в незаконном получении 200 тыс. рублей

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники УФСБ по Самарской области получили данные о возможной причастности к коррупционным действиям 35-летнего консультанта отдела охраны и воспроизводства водных биологических ресурсов Средневолжского территориального управления Росрыболовства Сергея Козлова.

Фото: Архив «ВН»

По предварительным данным, мужчина пытался незаконно получить 200 тыс. руб. от исполнительного директора частной фирмы (компания занималась воспроизводством осетровых). Предположительно, деньги требовались за возможность беспрепятственно выполнять условия полученного ранее контракта по воспроизводству рыб.

Материалы переданы в СУ СК РФ по Самарской области, ведется проверка.

В управлении Росрыболовства Волга Ньюс подтвердили факт выявления коррупционных действий, но от более подробных комментариев отказались из-за проведения оперативных мероприятий.

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