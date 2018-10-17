В Самаре ночью 55 человек тушили установку по переработке бензина

В среду, 17 октября, в 2:32, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Грозненской в Куйбышевском районе Самары. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, на месте происшествия горела установка каталитического реформинга по переработке бензина на площади 100 кв. м. В борьбе с огнем принимали участие 55 человек, использовалось 18 спецмашин. Пожар удалось полностью ликвидировать в 3:19. Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб устанавливаются.