Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким погибших при взрыве в Керчи

В среду, 17 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким погибших при взрыве в г. Керчь Республики Крым.
"Уважаемый Сергей Валерьевич! От имени правительства Самарской области, жителей нашего региона и от себя лично выражаю глубокие соболезнования всем родным и близким погибших в результате взрыва в политехническом колледже города Керчь. Особенно горько осознавать, что в результате этого циничного преступления погибли совсем юные граждане нашей страны. Убеждён, что виновные в произошедшем будут найдены и понесут самое суровое наказание. Вместе с семьями, коллегами, друзьями мы искренне скорбим о жертвах этой трагедии. Светлая память погибшим и скорейшего выздоровления пострадавшим!", — сообщается в телеграмме, направленной главе Республики Крым Сергею Аксенову.
По официальным данным, сегодня в Керчи в столовой политехнического колледжа по адресу: ул. Войкова, д.1 прогремел взрыв. 18 человек погибли, 47 пострадали. В учебном заведении сработало устройство, начиненное поражающими элементами. В регионе объявлен трехдневный траур.
Последние комментарии
надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!
Что так поздно? Это 20 лет назад нужно было сделать!
задача вывести Самарскую область в TOP10 регионов РФ по развитию ИТ в гос секторе приступайте
Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.
Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!