Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким погибших при взрыве в Керчи

В среду, 17 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким погибших при взрыве в г. Керчь Республики Крым.

"Уважаемый Сергей Валерьевич! От имени правительства Самарской области, жителей нашего региона и от себя лично выражаю глубокие соболезнования всем родным и близким погибших в результате взрыва в политехническом колледже города Керчь. Особенно горько осознавать, что в результате этого циничного преступления погибли совсем юные граждане нашей страны. Убеждён, что виновные в произошедшем будут найдены и понесут самое суровое наказание. Вместе с семьями, коллегами, друзьями мы искренне скорбим о жертвах этой трагедии. Светлая память погибшим и скорейшего выздоровления пострадавшим!", — сообщается в телеграмме, направленной главе Республики Крым Сергею Аксенову.

По официальным данным, сегодня в Керчи в столовой политехнического колледжа по адресу: ул. Войкова, д.1 прогремел взрыв. 18 человек погибли, 47 пострадали. В учебном заведении сработало устройство, начиненное поражающими элементами. В регионе объявлен трехдневный траур.