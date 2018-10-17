Водителя из Кинеля отправили в колонию за пьяное ДТП, в котором погибла женщина

Кинельский районный суд признал 26-летнего местного жителя виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть другого водителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
26 июня 2018 г. нетрезвый водитель ВАЗ-21130 ехал по ул. Орджоникидзе в Кинеле со скоростью более 100 км/ч. Он выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Lada Granta. В результате женщина, находившаяся за рулем Lada Granta, погибла. У нее остались трое детей.
Суд назначил мужчине три года лишения свободы в колонии общего режима, также его на два года и три месяца лишили водительских прав. Приговор в законную силу не вступил.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.