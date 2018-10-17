Водителя из Кинеля отправили в колонию за пьяное ДТП, в котором погибла женщина

Кинельский районный суд признал 26-летнего местного жителя виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть другого водителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

26 июня 2018 г. нетрезвый водитель ВАЗ-21130 ехал по ул. Орджоникидзе в Кинеле со скоростью более 100 км/ч. Он выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Lada Granta. В результате женщина, находившаяся за рулем Lada Granta, погибла. У нее остались трое детей.

Суд назначил мужчине три года лишения свободы в колонии общего режима, также его на два года и три месяца лишили водительских прав. Приговор в законную силу не вступил.