ХК ЦСК ВВС проиграл "Торосу" - 2:3

В среду, 17 октября, в очередном матче ВХЛ ЦСК ВВС на выезде встречался с "Торосом". Хоккеисты и болельщики перед матчем почтили минутой молчания память погибших при теракте в колледже Керчи.

Стартовый период прошел за явным преимуществом ЦСК ВВС, о чем свидетельствует статистика, согласно которой гости нанесли 12 бросков в створ ворот соперника, а хозяева поля — 7. Да, и моментов у волжан было больше. Но хоккеисты ушли на первый перерыв при одной заброшенной шайбе.

На 14-й минуте за задержку соперника двухминутный штраф заработал "5-й номер" "Тороса" Никита Воронин. Численное преимущество волжане сумели реализовать. Точным дальним броском Камиль Фазылзянов открыл счёт в матче.

Во втором периоде Тарасов неудачно отбил шайбу и уже во второй раз "71-й" номер волжан с острого угла точно послал шайбу в ближний угол ворот. 2:0 в пользу ЦСК ВВС. Но до конца отрезка хозява сравняли счет - 2:2.

В начале третьего периода индивидуальное мастерство проявил форвард "Тороса" Владислав Лукин. Его сольный проход по правому краю завершился взятием ворот. 3:2 — повела башкирская команда. Этот счет сохранился до конца матча.

Следующий матч ЦСК ВВС проведет 19 октября в Альметьевске против местного "Нефтяника", сообщает официальный сайт клуба.