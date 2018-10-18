Владимир Терентьев начал работу в администрации губернатора

В четверг, 18 октября, произошли кадровые изменения в администрации губернатора Самарской области. Руководителем департамента государственного управления – заместителем руководителя администрации губернатора назначен Владимир Терентьев.
Напомним, до этого с 2012 г. и до середины октября 2018 г. он трудился в мэрии Самары на должности руководителя аппарата.
Максим Козлов, ранее занимавший должность, на которую пришел Тереньев, останется работать в структуре администрации губернатора, отметили в пресс-службе областного правительства.
В структуру департамента входят управление по взаимодействию с муниципальными образованиями и управление государственного строительства.
Последние комментарии
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.
Главное коллектив подобрать новый.