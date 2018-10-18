Владимир Терентьев начал работу в администрации губернатора

В четверг, 18 октября, произошли кадровые изменения в администрации губернатора Самарской области. Руководителем департамента государственного управления – заместителем руководителя администрации губернатора назначен Владимир Терентьев.

Напомним, до этого с 2012 г. и до середины октября 2018 г. он трудился в мэрии Самары на должности руководителя аппарата.

Максим Козлов, ранее занимавший должность, на которую пришел Тереньев, останется работать в структуре администрации губернатора, отметили в пресс-службе областного правительства.

В структуру департамента входят управление по взаимодействию с муниципальными образованиями и управление государственного строительства.