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Общество

Сергей Бурцев: "Я рекомендую участвовать в конкурсе "Лидеры России"

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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24 октября завершается регистрация участников всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России". Больше всего заявок подали жители Центрального, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов. По количеству поданных заявок Самарская область занимает лидирующие позиции в ПФО.

Конкурс проводится по прямому поручению президента России Владимира Путина и призван выявить сильных и современных управленцев.

Напомним, в прошлом году в финал конкурса вошли шесть представителей Самарской области, в том числе и Сергей Бурцев, который сейчас руководит региональным департаментом по делам молодежи.

"Принимая участие в конкурсе, я не ставил цели занять определенный пост или продвинуться по карьерной лестнице. Просто хотелось попробовать себя, понять, в какую сторону нужно развиваться", - признается Бурцев.

Сегодня он совмещает работу с учебой в академии народного хозяйства и государственной службы, куда попал благодаря образовательному гранту финалиста.

"Я настоятельно рекомендую участвовать в конкурсе. Пусть не получится выйти в финал. Но зато будет общение с талантливыми и нестандартными людьми. Будут рекомендации высококлассных экспертов, как расти и развиваться дальше", - призывает финалист "Лидеров России".

Конкурс "Лидеры России" - один из проектов АНО "Россия - страна возможностей", учрежденной указом президента России Владимира Путина. Чтобы подать заявку, необходимо перейти на сайт https://лк.лидерыроссии.рф/registration.

Гид потребителя

Последние комментарии

Евгений Колточник 14 октября 2018 10:34 Почтальоны пройдут обучение по оказанию первой помощи

Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".

Юлия Шехмаметьева 08 октября 2018 15:43 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается

Ольга Ю 08 октября 2018 08:59 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.

Василий Ерёмин 07 октября 2018 16:47 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:12 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...

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