Сергей Бурцев: "Я рекомендую участвовать в конкурсе "Лидеры России"

24 октября завершается регистрация участников всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России". Больше всего заявок подали жители Центрального, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов. По количеству поданных заявок Самарская область занимает лидирующие позиции в ПФО.

Конкурс проводится по прямому поручению президента России Владимира Путина и призван выявить сильных и современных управленцев.

Напомним, в прошлом году в финал конкурса вошли шесть представителей Самарской области, в том числе и Сергей Бурцев, который сейчас руководит региональным департаментом по делам молодежи.

"Принимая участие в конкурсе, я не ставил цели занять определенный пост или продвинуться по карьерной лестнице. Просто хотелось попробовать себя, понять, в какую сторону нужно развиваться", - признается Бурцев.

Сегодня он совмещает работу с учебой в академии народного хозяйства и государственной службы, куда попал благодаря образовательному гранту финалиста.

"Я настоятельно рекомендую участвовать в конкурсе. Пусть не получится выйти в финал. Но зато будет общение с талантливыми и нестандартными людьми. Будут рекомендации высококлассных экспертов, как расти и развиваться дальше", - призывает финалист "Лидеров России".