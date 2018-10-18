В Самаре госпитализировали выпавшую из автобуса женщину

В среду, 17 октября, в Куйбышевском районе Самары произошло ДТП с участием 34-летнего водителя автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту № 92 (ул. Бакинская — пл. Памяти). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По данным областной полиции, в 10:00 он ехал по ул. Фасадной в направлении ул. Бакинской. Когда автобус начал двигаться напротив дома № 8 по ул. Фасадной, из него выпала 66-летняя пассажирка.
Женщина получила травмы. Она смогла самостоятельно обратиться в больницу, ее госпитализировали.
Водитель же оставил место происшествия. По факту ДТП ведется проверка.
Последние комментарии
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.