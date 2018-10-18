В Самаре госпитализировали выпавшую из автобуса женщину

В среду, 17 октября, в Куйбышевском районе Самары произошло ДТП с участием 34-летнего водителя автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту № 92 (ул. Бакинская — пл. Памяти). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным областной полиции, в 10:00 он ехал по ул. Фасадной в направлении ул. Бакинской. Когда автобус начал двигаться напротив дома № 8 по ул. Фасадной, из него выпала 66-летняя пассажирка.

Женщина получила травмы. Она смогла самостоятельно обратиться в больницу, ее госпитализировали.

Водитель же оставил место происшествия. По факту ДТП ведется проверка.