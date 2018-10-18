Дмитрий Азаров поручил усилить меры безопасности в образовательных учреждениях региона

В четверг, 18 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел селекторное совещание с членами регионального правительства по обеспечению дополнительных мер безопасности в образовательных учреждениях региона в связи с трагедией в Керчи.

Руководителям министерств и ведомств были даны необходимые поручения. Особое внимание было обращено на необходимость проведения профилактической психологической работы во всех образовательных учреждениях области.

Совещание прошло в режиме селектора в связи со служебной командировкой главы региона.

Также губернатором области поручено провести отдельное совещание с участием региональных правоохранительных органов. Правительство приступило к исполнению данных поручений.