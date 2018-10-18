Дмитрий Азаров поручил усилить меры безопасности в образовательных учреждениях региона

В четверг, 18 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел селекторное совещание с членами регионального правительства по обеспечению дополнительных мер безопасности в образовательных учреждениях региона в связи с трагедией в Керчи.
Руководителям министерств и ведомств были даны необходимые поручения. Особое внимание было обращено на необходимость проведения профилактической психологической работы во всех образовательных учреждениях области.
Совещание прошло в режиме селектора в связи со служебной командировкой главы региона.
Также губернатором области поручено провести отдельное совещание с участием региональных правоохранительных органов. Правительство приступило к исполнению данных поручений.
Последние комментарии
надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!
Что так поздно? Это 20 лет назад нужно было сделать!
задача вывести Самарскую область в TOP10 регионов РФ по развитию ИТ в гос секторе приступайте
Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.
Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!