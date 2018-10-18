В Самарской области предлагают запретить размещение платных парковок около госучреждений и спортивных объектов

В Самарской области хотят определить список территорий, на которых будет запрещено размещать платные парковки. С соответствующей законодательной инициативой в губернскую думу вышли депутаты комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи.

Так, предлагается запретить организацию платных парковок около спортивных объектов, образовательных и медицинских организаций, объектов культуры, органов госвласти и местного самоуправления, а также структур, предоставляющих государственные и муниципальные услуги. Кроме того, проект предполагает невозможность размещения платных парковок на землях, относящихся к имуществу многоквартирных жилых домов.

При этом платные парковки, расположенные на участках, находящихся в федеральной или муниципальной собственности, в выходные и праздничные нерабочие дни должны использоваться бесплатно.

Соответствующие поправки разработчики документа хотят внести в закон об организации дорожного движения на территории региона до 15 ноября 2018 года.

Отметим, что в Самаре платные парковки пока не созданы, хотя решение об их организации было принято городскими властями еще в 2014 году. В июне 2018 г. глава Самары Елена Лапушкина в интервью одному из местных СМИ заявляла о том, что вопрос с платными парковками мэрия планирует решить до конца года.

Напомним, планируется, что в Самаре будет создано 3790 платных парковочных мест. Стоимость одного часа стоянки на парковочном месте ранее предлагалось установить в размере 30 рублей.

Доходы бюджета от использования платных парковок администрация города прогнозирует в размере около 82,9 млн руб. ежегодно с учетом их ежедневной работы и заполняемости примерно на 30%.

Кроме того, в губернскую думу внесена законодательная инициатива об установке штрафов для тех, кто решил не платить за оставление автомобиля на платной парковке. В случае первичного нарушения предлагается установить штраф в размере 1,5 тыс. руб., при повторном - 3 тыс. рублей.