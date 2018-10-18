В Самарской области предлагают запретить размещение платных парковок около госучреждений и спортивных объектов

В Самарской области хотят определить список территорий, на которых будет запрещено размещать платные парковки. С соответствующей законодательной инициативой в губернскую думу вышли депутаты комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи.
Так, предлагается запретить организацию платных парковок около спортивных объектов, образовательных и медицинских организаций, объектов культуры, органов госвласти и местного самоуправления, а также структур, предоставляющих государственные и муниципальные услуги. Кроме того, проект предполагает невозможность размещения платных парковок на землях, относящихся к имуществу многоквартирных жилых домов.
При этом платные парковки, расположенные на участках, находящихся в федеральной или муниципальной собственности, в выходные и праздничные нерабочие дни должны использоваться бесплатно.
Соответствующие поправки разработчики документа хотят внести в закон об организации дорожного движения на территории региона до 15 ноября 2018 года.
Отметим, что в Самаре платные парковки пока не созданы, хотя решение об их организации было принято городскими властями еще в 2014 году. В июне 2018 г. глава Самары Елена Лапушкина в интервью одному из местных СМИ заявляла о том, что вопрос с платными парковками мэрия планирует решить до конца года.
Напомним, планируется, что в Самаре будет создано 3790 платных парковочных мест. Стоимость одного часа стоянки на парковочном месте ранее предлагалось установить в размере 30 рублей.
Доходы бюджета от использования платных парковок администрация города прогнозирует в размере около 82,9 млн руб. ежегодно с учетом их ежедневной работы и заполняемости примерно на 30%.
Кроме того, в губернскую думу внесена законодательная инициатива об установке штрафов для тех, кто решил не платить за оставление автомобиля на платной парковке. В случае первичного нарушения предлагается установить штраф в размере 1,5 тыс. руб., при повторном - 3 тыс. рублей.
Последние комментарии
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...