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Самарская область налаживает тесное сотрудничество с Узбекистаном

ТАШКЕНТ. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 18 октября, в Ташкенте начал работу Первый форум межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном. Активное участие в нем принимает делегация Самарской области, которую возглавил губернатор Дмитрий Азаров.

Фото: twitter.com/samregion_press

Объем внешнеторгового оборота между Самарской областью и Республикой за первые шесть месяцев текущего года составил $ 81,3 млн. Межрегиональный форум — это уникальная площадка, которая дает возможность не просто укрепить отношения, но и наладить новые деловые контакты.

Самарская область в рамках выставки регионов двух государств на своем стенде представила наиболее перспективные направления сотрудничества и компании, которые заинтересованы в развитии совместного бизнеса.

Первые переговоры состоялись между Самарской областью и Хорезмским регионом Узбекистана. Стороны определили перспективные направления сотрудничества, среди которых развитие сельскохозяйственной отрасли, текстильной промышленности, кадрового потенциала и туризма.

"Мы нашли множество точек соприкосновения — от создания совместных производств до развития туризма и открытия прямого авиасообщения. Уверен, что после форума наше сотрудничество между регионами продолжится", — подчеркнул хоким Хорезмской области Фарход Эрманов.

Также во время форума делегаты от Самарской области встретились с представителями ассоциации "Узбектекстильпром", которых заинтересовали возможности территории опережающего развития нашего региона. Они выразили желание подробнее ознакомиться с преференциями для резидентов ТОР и не исключили возможности создания совместных производств на базе узбекских предприятий в территориях опережающего развития и промышленных парках Самарской области.

Позже состоялось подписание соглашения между Самарской текстильной компанией и "Узбектекстильпромом", предполагающее создание в Самарской области оптово-распределительного центра по реализации продукции легкой промышленности республики Узбекистан. Это позволит реализовывать узбекскую продукцию не только в Поволжском регионе, но и далеко за его пределами.

В радиусе 1 тыс. км от Самарской области проживает более 50% населения России, что открывает новые горизонты для расширения рынков сбыта для партнеров. Кроме того, по итогам обсуждения было предложено создать рабочую группу, чтобы детально проработать механизмы взаимодействия представителей бизнес-сообщества Самарской области и регионов Узбекистана.

Возможные варианты совместной работы обсуждались и на встрече с руководителями нефтяных компаний двух стран. В Самарской области создан и успешно работает мощный нефтехимический комплекс. Только за прошлый год объемы разведанных запасов черного золота приросли на 30 млн т, открыто 10 новых месторождений.

"Мы достаточно динамично и стабильно развиваемся в этом направлении, — отметил врио первого заместителя председателя Правительства Самарской области Виктор Кудряшов. — Встреча с представителями нефтегазодобывающей отрасли Узбекистана дает нам возможность обсудить перспективы взаимодействия. Одним из направлений может стать сотрудничество в рамках проектно-изыскательской деятельности".

Самарская область готова оказать узбекской стороне помощь по внедрению самых современных технологий в области добычи нефти и газа. Уникальными наработками обладает Самарский государственный технический университет, который имеет статус опорного вуза региона. В частности, речь шла о технологии звукового воздействия на призабойную зону нефтяных продуктовых пластов. Она дает колоссальные результаты: позволяет извлекать дополнительно с одной только скважины от 5 до 10 т нефти в сутки.

"Наш технический университет разрабатывает технологии под нужды конкретного заказчика, исходя из конкретных условий. Мы можем изготовить и передать эту технологию для изготовления уже внутри Узбекистана", — подчеркнул Виктор Кудряшов.

В свою очередь, представитель нефтяной компании Узбекистана Уктам Муродов выразил готовность к совместному сотрудничеству. "Мы надеемся, что с помощью самарских научных разработок и технологий мы научимся извлечь глубинные и труднодоступные залежи нефти", — отметил Уктам Муродов.

В рамках Первого межрегионального форума России и Узбекистана состоится еще целый ряд переговоров, будут заключены соглашения о сотрудничестве. Форум продлится в течение двух дней. Ожидается, что в нем примут участие главы двух государств — Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Петров 08 октября 2018 13:31 Дмитрий Азаров предложил самарцам выбрать новое название Фрунзенскому мосту

надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!

Александр Складчиков 06 октября 2018 15:22 Народный учитель региона Светлана Сысуева: "Пусть каждый ваш ученик становится достойным человеком"

Что так поздно? Это 20 лет назад нужно было сделать!

John Nameless 01 октября 2018 18:58 Дмитрий Азаров обсудил с депутатами Госдумы участие региона в национальных проектах

задача вывести Самарскую область в TOP10 регионов РФ по развитию ИТ в гос секторе приступайте

Анатолий Илларионов 04 июля 2018 14:11 Улица Куйбышева до конца лета по выходным поработает в пешеходном режиме

Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.

Любовь Минакова 30 июня 2018 17:45 Дмитрий Азаров: "Нам нельзя потерять профессиональные спортивные команды"

Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!

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