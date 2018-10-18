В лонг-лист для присвоения имени самарскому аэропорту вошли 10 имен выдающихся соотечественников

В предварительный лонг-лист имен-претендентов для присвоения самарскому аэропорту вошли 10 имен, сообщает сайт областной Общественной палаты, где 18 октября состоялась пресс-конференция, посвященная региональному этапу проекта "Великие имена России".

Проект, о старте которого было объявлено в начале октября, реализуется в формате общенационального конкурса, в ходе которого будут осуществлены сбор предложений и выбор имен выдающихся соотечественников для присвоения 45 крупным аэропортам страны.

"Порой суть проекта трактуется ошибочно, в некоторых СМИ сообщается о том, что аэропорты, в том числе самарский Курумоч, будут переименованы. Поэтому важно подчеркнуть: речь не идет о том, что исчезнет название "Курумоч". Это историческое название останется во всех авиационных документах, на билетах, информационных табло в залах вылетов и прилетов и прочее. Вместе с тем, аэропорту будет дополнительно присвоено имя выдающейся личности. Понятно, что это имя должно быть узнаваемо в нашей стране, а желательно и во всем мире. Существует мировая практика называть аэропорты именами великих людей, и в этом смысле мы действуем в тренде, — подчеркнул председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер в ходе состоявшейся пресс-конференции. — Важно, что реализация данного проекта не предполагает бюджетного финансирования. Есть полное понимание со стороны собственников аэропорта, которые готовы понести возможные затраты, связанные с присвоением Курумочу дополнительного имени. Это может выражаться в установке бюста человека, имя которого будет присвоено аэропорту, издании каких-то информационных материалов и прочее".

"Наша Общественная палата решила поддержать проект, и мы активно взаимодействуем со всеми структурами, участвующими в его реализации. Уже 11 октября на базе палаты была открыта региональная приемная проекта, начался сбор предложений от граждан по телефону и по электронной почте. 12 октября в Общественной палате состоялась жаркая дискуссия с участием представителей общественных организаций, органов власти, экспертного и научного сообщества, в ходе которой прозвучало большое количество предложений и был сформирован первый, начальный лонг-лист имен-претендентов", — рассказал заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский.

"К нам уже поступили сотни обращений от граждан, в том числе коллективные обращения. Среди предложений в общей сложности около 40 и даже такие оригинальные названия, как "Олимп", "Жигули", "Сердце России": судя по всему, не все жители региона разобрались в целях проекта, однако, проявляют гражданскую активность, что само по себе уже хорошо", — отметил руководитель аппарата Общественной палаты Самарской области Иван Тимофеев.

Как было объявлено в ходе пресс-конференции, на данный момент в предварительный региональный лонг-лист вошли 10 имен, среди которых имена выдающихся конструкторов авиационной и ракетно-космической техники Сергея Королева, Дмитрия Козлова, Николая Кузнецова, великого русского художника Ильи Репина, писателя Алексея Толстого, режиссера и сценариста Эльдара Рязанова, композитора Дмитрия Шостаковича, основателя Самары князя Григория Засекина, основателя Тольятти Василия Татищева, самарского губернатора Григория Аксакова.

Конкурс "Великие имена России" инициирован Обществом русской словесности, Русским географическим обществом, Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом. Оператором Конкурса выступает Общественная палата Российской Федерации. Обеспечение деятельности Конкурса осуществляет одна из крупнейших волонтерских организаций страны — Общероссийское общественное движение "Волонтеры Победы".

Дежурят "Волонтеры Победы" и в региональной приемной проекта, расположившейся в Общественной палате Самарской области. "На мой взгляд, это проект нужный и важный. В Самаре, в нашей области много неравнодушных людей, которые откликнулись на призыв принять участие в конкурсе, вносят свои предложения. Конечно, есть и обращения граждан, которые выступают против "переименования" аэропорта, но мы стараемся разъяснять людям, что речь идет не о переименовании. Очень важно оставить в памяти имена тех, кто внес большой вклад в развитие нашего общества, совершил какие-то великие дела. Это особенно значимо для молодого поколения", — уверена "серебряный" волонтер Татьяна Чигарева.

Проект "Великие имена России" пройдет в четыре этапа.

Первый этап (с 11 по 21 октября) включает в себя формирование региональных списков имен-претендентов.

На втором этапе (с 22 по 28 октября) граждане могут добавить свой вариант имени-претендента к региональному списку, сформированному региональной общественной палатой (по принципу "один участник — один аэропорт — одно имя"). Предложить свой вариант можно, заполнив соответствующую форму на сайте ВеликиеИмена.рф, при этом необходимо пройти авторизацию. Наиболее популярные варианты (которые были предложены не менее 500 участниками Конкурса для каждого конкретного аэропорта России) будут добавлены к региональным спискам.

В качестве имен-претендентов для присвоения аэропортам могут быть предложены имена выдающихся соотечественников, внесших значимый вклад в развитие и становление России, в том числе получивших мировое признание. Приоритетным критерием выдвижения имен претендентов в каждом конкретном городе или субъекте Российской Федерации должна быть их историческая связь с данной территорией.

Третий этап Конкурса пройдет с 29 октября по 7 ноября в виде социологического опроса населения для выбора топ-3 имен-претендентов (шорт-лист) по каждому аэропорту России.

В рамках четвертого этапа (с 8 по 30 ноября) состоится финальное голосование. Голосование будет проводиться одновременно несколькими способами: на сайте ВеликиеИмена.рф, с помощью социальных сетей ("ВКонтакте" и "Одноклассники"), посредством смс-голосования на короткий номер и методом анкетирования. Каждый участник Конкурса сможет выбрать один предпочтительный для себя способ голосования.

Вся информация о проекте (включая порядок, правила и сроки проведения Конкурса, промежуточные и финальные результаты Конкурса) публикуется на официальном сайте Общественной палаты Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (oprf.ru), а также на специально созданном официальном сайте ВеликиеИмена.рф.