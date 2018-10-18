Мать трех детей из Сызранского района лишили родительских прав

Сызранский районный суд 16 октября лишил родительских прав одинокую мать трех сыновей: 14, девяти и шести лет. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Ранее, 18 октября 2016 г. заочным решением Сызранского райсуда женщину уже ограничили в родительских правах. Постановлением администрации Сызранского района мальчиков передали на опеку бабушке.

По данным надзорного ведомства, с 2016 г. женщина уклоняется от воспитания и содержания детей, не принимает участия в воспитании и лечении сыновей, не оказывает им материальную помощь, не интересуется судьбой, здоровьем и успехами мальчиков. Также она не обращалась в суд с заявлением об отмене ограничения в родительских правах.

Решение суда в законную силу не вступило.