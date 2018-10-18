Мать трех детей из Сызранского района лишили родительских прав

Сызранский районный суд 16 октября лишил родительских прав одинокую мать трех сыновей: 14, девяти и шести лет. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Ранее, 18 октября 2016 г. заочным решением Сызранского райсуда женщину уже ограничили в родительских правах. Постановлением администрации Сызранского района мальчиков передали на опеку бабушке.
По данным надзорного ведомства, с 2016 г. женщина уклоняется от воспитания и содержания детей, не принимает участия в воспитании и лечении сыновей, не оказывает им материальную помощь, не интересуется судьбой, здоровьем и успехами мальчиков. Также она не обращалась в суд с заявлением об отмене ограничения в родительских правах.
Решение суда в законную силу не вступило.
Последние комментарии
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор
Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...