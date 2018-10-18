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Общество

Мать трех детей из Сызранского района лишили родительских прав

СЫЗРАНЬ. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сызранский районный суд 16 октября лишил родительских прав одинокую мать трех сыновей: 14, девяти и шести лет. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Ранее, 18 октября 2016 г. заочным решением Сызранского райсуда женщину уже ограничили в родительских правах. Постановлением администрации Сызранского района мальчиков передали на опеку бабушке.

По данным надзорного ведомства, с 2016 г. женщина уклоняется от воспитания и содержания детей, не принимает участия в воспитании и лечении сыновей, не оказывает им материальную помощь, не интересуется судьбой, здоровьем и успехами мальчиков. Также она не обращалась в суд с заявлением об отмене ограничения в родительских правах.

Решение суда в законную силу не вступило.

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