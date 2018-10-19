В Тольятти на Московском проспекте под колесами автомобиля погиб пешеход

В пятницу, 19 октября, примерно в 6:45, по предварительным данным, напротив дома №51 по Московскому проспекту в Автозаводском районе водитель автомобиля сбил мужчину в возрасте около 65 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

По предварительным данным, мужчину сбил водитель микроавтобуса. Пострадавший пешеход скончался. Сейчас обстоятельства случившегося устанавливаются.