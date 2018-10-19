В Южном Городе восьмилетний велосипедист попал под колеса Kia

В Волжском районе 18 октября в ДТП пострадал несовершеннолетний велосипедист. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 19:00 33-летняя водитель Kia Rio ехала по Николаевскому проспекту в направлении ул. Раздольной в микрорайоне Южный Город и сбила восьмилетнего велосипедиста на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребенка госпитализировали с травмами.