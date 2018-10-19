Сотрудничество открывает возможности для реализации совместных проектов в сфере информационных и компьютерных технологий.

Самарский университет стал участником исследований CERN openlab. Соответствующее соглашение было подписано накануне, 18 октября 2018 года. Это открывает перед Самарским университетом возможность участвовать в реализации совместных проектов, в основном в сфере информационных и компьютерных технологий. Новые проекты могут инициироваться на протяжении всего периода сотрудничества при условии, что они будут определены как перспективные для реализации для обеих сторон.

Основные темы исследований и разработок — "Технологии и инфраструктура центров обработки данных", "Вычислительная производительность программного обеспечения" и "Машинное обучение и анализ данных". Исследователи из университета могут выступать с инициативой и предлагать свои темы проектов для взаимовыгодного сотрудничество через координатора университета.

Им выступил сотрудник кафедры технической кибернетики Янн Донон. После получения степени в LʼEcole Technique Supérieure de Lausanne он проходил стажировку в CERN. В 2018 Янн Донон подписал контракт на работу с Самарским университетом и выступил с инициативой организации партнёрских отношений с CERN openlab.