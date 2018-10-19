Пенсионерку из Отрадного обвиняют в убийстве сына в состоянии аффекта

Отрадненский городской суд рассматривает уголовное дело 71-летней местной жительницы, которую обвиняют в убийстве в состоянии аффекта. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Престарелая женщина жила в Отрадном со своим сыном, злоупотреблявшим спиртным и наркотиками. По версии следствия, 9 августа 2018 г. пьяный сын оскорбил ее и ударил по голове кастрюлей и чашкой. Затем он попытался ударить мать ножом. Женщина, стремясь пресечь агрессию сына и находясь в состоянии аффекта, отобрала нож и два раза ударила его в грудь, повредив сердце.
От полученных ранений мужчина скончался на месте.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.