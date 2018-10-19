Пенсионерку из Отрадного обвиняют в убийстве сына в состоянии аффекта

Отрадненский городской суд рассматривает уголовное дело 71-летней местной жительницы, которую обвиняют в убийстве в состоянии аффекта. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Престарелая женщина жила в Отрадном со своим сыном, злоупотреблявшим спиртным и наркотиками. По версии следствия, 9 августа 2018 г. пьяный сын оскорбил ее и ударил по голове кастрюлей и чашкой. Затем он попытался ударить мать ножом. Женщина, стремясь пресечь агрессию сына и находясь в состоянии аффекта, отобрала нож и два раза ударила его в грудь, повредив сердце.

От полученных ранений мужчина скончался на месте.