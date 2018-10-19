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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров: "Участвуйте в конкурсе "Лидеры России"

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 19 октября, губернатор области Дмитрий Азаров проводит рабочий день в Ташкенте, возглавляя самарскую делегацию на Первом форуме межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном. Общаясь с журналистами, глава региона ответил, в том числе, на вопрос о конкурсе "Лидеры России", регистрация на который завершается в ближайшие дни.

Дмитрий Азаров: "Участвуйте в конкурсе "Лидеры России" Дмитрий Азаров: "Участвуйте в конкурсе "Лидеры России"
Фото: samregion.ru

"Конкурс нацелен на выявление настоящих лидеров. То внимание, которое уделяет ему руководство страны и лично президент Владимир Путин, обуславливает открытие для участников широкого спектра возможностей", — подчеркнул глава региона.

По его мнению, само участие в конкурсном отборе — это уже победа над собой. "Зачастую решиться участвовать, сделать первый шаг очень тяжело. Для этого человеку, который занимает определенные жизненные и профессиональные позиции, придется выйти из зоны комфорта, — считает глава региона. — Обязательно нужно решиться на этот шаг, чтобы в этой честной конкурентной борьбе проявить свои лучшие качества, получить новые знания, навыки, опыт".

Напомним, регистрация на конкурс стартовала 10 октября. По числу заявок Самарская область находится в числе лидеров в ПФО. В прошлом году уроженцы губернии также показали хороший результат: 48 представителей региона стали полуфиналистами конкурса, 6 из них вышли в финал, 3 стали абсолютными победителями. "Это свидетельство того насколько талантливые, энергичные, активные люди живут в нашем регионе. Это у нас в характере", — отметил губернатор.

Он заявил, что правительство области готово помочь участникам на всех этапах испытания. "Мы будем рады, если экономика нашего региона и система его государственного управления будет пополняться новыми лидерами. Для всех участников откроются пути продвижения по карьерной лестнице. Если человек чувствует в себе потенциал сделать больше, то его надо реализовывать. Участвуйте в конкурсе, побеждайте, становитесь настоящими лидерами нашей страны", — сказал губернатор.

Гид потребителя

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надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!

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Что так поздно? Это 20 лет назад нужно было сделать!

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Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.

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Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!

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