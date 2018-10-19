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Общество

Елена Титова: "Участие в конкурсе "Лидеры России" стимулирует к развитию"

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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24 октября завершается регистрация участников Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России". Больше всего заявок подали жители Центрального, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов. По количеству поданных заявок Самарская область занимает лидирующие позиции в ПФО.

Полуфиналист конкурса "Лидеры России", проводившегося в прошлом году, заместитель главного врача по кадрам Новокуйбышевской центральной городской больницы Елена Титова рассказала, что ей дало участие в нем.

По словам Елены, о конкурсе она узнала из СМИ. На тот момент у нее возникла пауза в карьере, и она решила испытать свои силы.

"С 25 лет я занимала руководящие должности, работала, с 2007 года я занимала должности начальника отдела, ди⁠ректора по производству. И к тому моменту у меня был небольшой управленческий опыт и активная жизненная позиция, - рассказывает она. - Участие в конкурсе дало мощный толчок в движении вперед. Я прошла в полуфинал, и это придало веры в свои силы".

Елена Титова, говоря о "Лидерах России", вспоминает интересные задания "для тренировки мозга", мастер-классы, которые вели Владимир Пирожков и Петр Толстой, а также общение и командную работу с другими конкурсантами.

"Рекомендую участвовать в конкурсе всем своим знакомым. Это очень стимулирует к развитию", - делится мнением она.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...

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