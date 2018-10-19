Елена Титова: "Участие в конкурсе "Лидеры России" стимулирует к развитию"

24 октября завершается регистрация участников Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России". Больше всего заявок подали жители Центрального, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов. По количеству поданных заявок Самарская область занимает лидирующие позиции в ПФО.
Полуфиналист конкурса "Лидеры России", проводившегося в прошлом году, заместитель главного врача по кадрам Новокуйбышевской центральной городской больницы Елена Титова рассказала, что ей дало участие в нем.
По словам Елены, о конкурсе она узнала из СМИ. На тот момент у нее возникла пауза в карьере, и она решила испытать свои силы.
"С 25 лет я занимала руководящие должности, работала, с 2007 года я занимала должности начальника отдела, директора по производству. И к тому моменту у меня был небольшой управленческий опыт и активная жизненная позиция, - рассказывает она. - Участие в конкурсе дало мощный толчок в движении вперед. Я прошла в полуфинал, и это придало веры в свои силы".
Елена Титова, говоря о "Лидерах России", вспоминает интересные задания "для тренировки мозга", мастер-классы, которые вели Владимир Пирожков и Петр Толстой, а также общение и командную работу с другими конкурсантами.
"Рекомендую участвовать в конкурсе всем своим знакомым. Это очень стимулирует к развитию", - делится мнением она.
Последние комментарии
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор
Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...