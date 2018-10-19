В 2018 в Самаре зафиксировали два случая высокого загрязнения воздуха

В Самарской губернской думе на заседании профильной комиссии обсудили состояние воздуха в разных районах области.

Заместитель начальника центра по мониторингу загрязнения окружающей среды Приволжского УГМС Наталья Евсеева рассказала, что в 2017 г. случаев экстремально высокого и высокого загрязнения воздуха отдельными примесями зафиксировано не было. За девять месяцев 2018 года зарегистрировали два случая высокого загрязнения в Самаре.

Больше всего проблем с загрязнением воздуха отмечают в Тольятти, Новокуйбышевске и Куйбышевском районе Самары.

"В Новокуйбышевске средние концентрации определяемых веществ находились в пределах гигиенических нормативов, - говорит Наталья Евсеева. - Уровень загрязнения характеризовался как низкий. Тем не менее отмечен рост уровня загрязнения воздуха формальдегидом, взвешенными веществами, диоксидом серы, аммиаком и другими. В 2017 году было зафиксировано 78 случаев превышения предельно допустимых концентраций. А за девять месяцев этого года уже зафиксировали 82 случая. Из них больше всего - 52 случая - фенолом".

В Тольятти средняя концентрация практически всех веществ соответствовала гигиеническим нормативам, за исключением содержания бензапирена, которое превышало норму в 2017 году в 1,6 раза, а в этом году - в 1,3 раза. Уровень загрязнения в 2017 году характеризовался как повышенный, в этом году - как низкий. Случаев превышения ПДК в 2017 году зафиксировали 29, в 2018 - 32 случая: 25 случаев аммиаком и семь формальдегидом.

"В Центральном районе зафиксировано 12 случаев, в Комсомольском - девять, в поселке Шлюзовой - пять случаев, в Тимофеевке- четыре, в Автозаводском - два", - говорит Наталья Евсеева.

В Самаре в 2017-2018 гг. средние концентрации практически всех веществ соответствовали гигиеническим нормативам, за исключением содержания формальдегида, которое превышало норму в 1,2-1,3 раза. Уровень загрязнения в 2017 году характеризовался как низкий, в 2018-м - как повышенный. В этом году зафиксировано 75 случаев превышения предельно допустимых максимально разовых концентраций, из них 29 - формальдегидом, 14 случаев - сероводородом, 13 - этилбензолом, причем его максимальная концентрация достигла уровня высокого загрязнения и составила 20 ПДК.

По словам Натальи Евсеевой, больше всего разовых превышений максимально допустимых концентраций - 39 случаев (или 52% от всех зафиксированных) были в Куйбышевском районе. В том же районе было два случая высокого загрязнения.

Наталья Евсеева также отметила, что в Самарской области снижается объем выброса от стационарных источников (предприятий, заводов). Это связано с тем, что предприятия модернизируют свои системы очистки, а также уменьшают объемы производства. Но при этом увеличивается доля валовых выбросов в атмосферу от автотранспорта. В 2017 году она составила 59,5%.

Начальник отдела государственной экологической экспертизы, нормирования и экологического надзора управления Росприроднадзора по Самарской области Татьяна Моклецова рассказала, что за последние три года количество поступающих обращений граждан возросло более чем втрое. И более 60% обращений связаны с состоянием воздуха.

"Значительная часть обращений поступает летом и осенью, - говорит Татьяна Моклецова. - Только по вопросам загрязнения атмосферного воздуха с июля по октябрь в управление обратилось более 50 жителей Куйбышевского района и более полутора тысяч жителей Тольятти. Управление буквально завалено обращениями граждан".

По этим обращениям управление Росприроднадзора проводит проверки, и в отношении предприятий, которые допускают нарушения, вносят представления об их устранении и выписывают штрафы.

За состоянием воздуха в регионе следят 32 стационарных пункта наблюдения, и многие из них уже устарели и могут отслеживать далеко не все показатели.

"Все 32 станции модернизировать не нужно, - считает заместитель председателя комитета Самарской губернской думы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Денис Волков, - Только там, где есть проблемы: это Тольятти, Новокуйбышевск, Куйбышевский район Самары и Отрадный. Нужно порядка 12-15 станций, на это нужно предусмотреть бюджет, чтобы в ближайшие годы поставить их рядом с крупными предприятиями. Плюс должны быть мобильные станции, которые могут выявлять загрязнения воздуха в других районах".

Одна станция стоит порядка 15-20 млн рублей. Депутаты предлагают закупать их совместно с предприятиями, деятельность которых влияет на загрязнение воздуха. Рекомендации по итогам заседания комитета направят в областное правительство.