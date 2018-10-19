Бывший следователь СУ СК за взятку в 500 тыс. руб. получил три года колонии и штраф

На минувшей неделе в Самарском облсуде было рассмотрено апелляционное представление на приговор, вынесенный следователю по особо важным делам регионального СУ СК РФ Виталию Кузьменко.
В июле этого года федеральный судья Елена Балыкина за получение взятки назначила бывшему полковнику три года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 1,2 млн рублей. Однако прокуратура Советского района, не оспаривая обстоятельств и квалификации содеянного, просила суд вышестоящей инстанции приговор изменить, ссылаясь на то, что наказание несправедливо мягкое. По мнению государственного обвинителя, Кузьменко заслужил " 5 лет 10 месяцев лишения свободы со штрафом в размере десятикратной суммы взятки 4000000 рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, в государственных, муниципальных и правоохранительных органах сроком на 5 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима".
Вместе с тем прокурор настаивал на ужесточении наказания и подельникам Кузьменко — взяткодателям Дмитрию Семенцову и Андрею Гринбергу, приговоренным к условным срокам и 800-тысячным штрафам.
Напомним, в ноябре прошлого года Кузьменко был арестован после задержания с поличным. Посредники в автомобиле на ул. Советской Армии передали ему 500 тыс. руб. за прекращение уголовного преследования гражданина, чье дело о страховом мошенничестве находилось на проверке у Кузьменко.
Впоследствии арестованного перевели под домашний арест, под которым он находился до вынесения приговора, когда был взят под стражу в зале суда.
Апелляционная коллегия под председательством Гульнары Гуровой определила, что вопреки доводам представления, в приговоре надлежаще мотивированы основания, по которым Кузьменко изменена категория преступления с особо тяжкого на тяжкое преступление. И решение районного суда оставлено в силе.
"Наш подзащитный искренне раскаялся и всячески содействовал следствию, — заявил адвокат Андрей Карномазов, — поэтому суд, учитывая фактические обстоятельства содеянного, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, нашел возможным применить к нему наказание ниже низшего предела санкции первоначально вменяемой статьи Уголовного кодекса".
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.