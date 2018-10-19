Бывший следователь СУ СК за взятку в 500 тыс. руб. получил три года колонии и штраф

На минувшей неделе в Самарском облсуде было рассмотрено апелляционное представление на приговор, вынесенный следователю по особо важным делам регионального СУ СК РФ Виталию Кузьменко.

В июле этого года федеральный судья Елена Балыкина за получение взятки назначила бывшему полковнику три года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 1,2 млн рублей. Однако прокуратура Советского района, не оспаривая обстоятельств и квалификации содеянного, просила суд вышестоящей инстанции приговор изменить, ссылаясь на то, что наказание несправедливо мягкое. По мнению государственного обвинителя, Кузьменко заслужил " 5 лет 10 месяцев лишения свободы со штрафом в размере десятикратной суммы взятки 4000000 рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, в государственных, муниципальных и правоохранительных органах сроком на 5 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима".

Вместе с тем прокурор настаивал на ужесточении наказания и подельникам Кузьменко — взяткодателям Дмитрию Семенцову и Андрею Гринбергу, приговоренным к условным срокам и 800-тысячным штрафам.

Напомним, в ноябре прошлого года Кузьменко был арестован после задержания с поличным. Посредники в автомобиле на ул. Советской Армии передали ему 500 тыс. руб. за прекращение уголовного преследования гражданина, чье дело о страховом мошенничестве находилось на проверке у Кузьменко.

Впоследствии арестованного перевели под домашний арест, под которым он находился до вынесения приговора, когда был взят под стражу в зале суда.

Апелляционная коллегия под председательством Гульнары Гуровой определила, что вопреки доводам представления, в приговоре надлежаще мотивированы основания, по которым Кузьменко изменена категория преступления с особо тяжкого на тяжкое преступление. И решение районного суда оставлено в силе.

"Наш подзащитный искренне раскаялся и всячески содействовал следствию, — заявил адвокат Андрей Карномазов, — поэтому суд, учитывая фактические обстоятельства содеянного, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, нашел возможным применить к нему наказание ниже низшего предела санкции первоначально вменяемой статьи Уголовного кодекса".