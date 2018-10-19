ХК "Лада" обыграл "Торос" в овертайме - 3:2

В пятницу, 19 октября, тольяттинцы завершали выездную серию матчем в Нефтекамске против "Тороса".

Первый период встречи не порадовал болельщиков заброшенными шайбами. В первой половине игры команды присматривались друг к другу, и лишь к середине периода отметились реальными голевыми моментами. Сначала Алексей Мастрюков бросил сильно выше ворот, когда нефтекамский вратарь Даниил Тарасов уже находился на льду и не мог помешать забросить шайбу. Затем Кирилл Слепец не сумел поднять шайбу над щитком вратаря "Тороса". В концовке периода хозяева создали пару моментов, но открыть счет не смогли.

Активное начало второго периода принесло тольяттинцам две заброшенные шайбы. Семен Кизимов был настойчив на пятаке у ворот Тарасова и в ближнем бою с вратарем сумел отправить шайбу в сетку. Спустя 36 секунд Александр Тимирев и Константин Майоров убежали в меньшинстве два в одного и капитан "Лады" сумел протолкнуть шайбу под щитком вратаря "Тороса", увеличив разрыв в счете. Придя в себя хозяева принялись атаковать ворота "Лада", но Александр Скрынник умело действовал на последнем рубеже.

Со старта третьего периода хоккеисты "Тороса" усилили натиски и заставили тольяттинцев ошибаться, что в итоге привело к удалению, которое было реализовано Сергеем Емелиным. Спустя две минуты нефтекамский нападающий Эдуард Гиматов вошел в зону "Лады" и бросил с кистей, поставив Скрынника в тупик — 2:2. В оставшиеся минуты тольяттинцы дважды нарушали правила, но сумели сохранить ворота в неприкосновенности.

Первый овертайм в сезоне завершился победой "Лады". Артурс Озолиньш и Евгений Скачков вышли два в одного, и последний поставил победную точку в этом матче, сообщает официальный сайт клуба.