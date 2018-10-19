"Ладья" в первом матче уступила "Белым Медведям" - 1:3

В пятницу, 19 октября, в очередном матче МХЛ "Ладья" принимала на своем льду "Белых Медведей".

"Белые Медведи" активно начали матч, и к 8-й минуте Платон Попов и Максим Шабанов забросили две шайбы в ворота хозяев — 0:2.

Во втором периоде характер игры изменился — тольяттинцы стали больше атаковать, но счет не изменился.

В третьем периоде Леонид Николенко сократил счет - 1:2, но вскоре Демид Мансуров установил окончательный счет — 1:3 победа уральцев, сообщает официальный сайт клуба.