"Ладья" в первом матче уступила "Белым Медведям" - 1:3

В пятницу, 19 октября, в очередном матче МХЛ "Ладья" принимала на своем льду "Белых Медведей".
"Белые Медведи" активно начали матч, и к 8-й минуте Платон Попов и Максим Шабанов забросили две шайбы в ворота хозяев — 0:2.
Во втором периоде характер игры изменился — тольяттинцы стали больше атаковать, но счет не изменился.
В третьем периоде Леонид Николенко сократил счет - 1:2, но вскоре Демид Мансуров установил окончательный счет — 1:3 победа уральцев, сообщает официальный сайт клуба.
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