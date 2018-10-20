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ДТП Происшествия

По вине пьяного водителя в ДТП в Ставропольском районе пострадали дети

ТОЛЬЯТТИ. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В сельском поселении Малая Рязань в Ставропольском районе Ford Focus не справился с управлением, вследствие чего допустил наезд на опору линии электропередач. При падении столб повредил еще одно транспортное средство, припаркованное вблизи, в нем в момент происшествия людей не было.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В результате случившегося пострадали несовершеннолетние пассажиры автомобиля Ford Focus — девятилетний житель Тольятти и пятилетний житель с. Ягодное, дети родственников водителя, которые перевозились без детских удерживающих устройств. С травмами и ушибами несовершеннолетние были доставлены в больницу.

Правоохранители выяснили, что водитель указанной машины — ранее не судимый 24-летний житель Тольятти, в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. При проверке по базе данных полицейские установили, что в 2016 г. задержанный был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.26 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, и ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. руб. с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев.

В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!

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Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.

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