По вине пьяного водителя в ДТП в Ставропольском районе пострадали дети

В сельском поселении Малая Рязань в Ставропольском районе Ford Focus не справился с управлением, вследствие чего допустил наезд на опору линии электропередач. При падении столб повредил еще одно транспортное средство, припаркованное вблизи, в нем в момент происшествия людей не было.

В результате случившегося пострадали несовершеннолетние пассажиры автомобиля Ford Focus — девятилетний житель Тольятти и пятилетний житель с. Ягодное, дети родственников водителя, которые перевозились без детских удерживающих устройств. С травмами и ушибами несовершеннолетние были доставлены в больницу.

Правоохранители выяснили, что водитель указанной машины — ранее не судимый 24-летний житель Тольятти, в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. При проверке по базе данных полицейские установили, что в 2016 г. задержанный был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.26 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, и ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. руб. с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев.

В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.