Молодежка "Крыльев Советов" проиграла "Уралу" - 1:2

Футболисты "Крыльев Советов" проиграли екатеринбургскому "Уралу" в матче 11-го тура молодежного первенства России.
В субботу, 20 октября, в Екатеринбурге матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей отличились Денис Новиков (31) и Евгений Татаринов с пенальти (66), у самарцев мяч забил Артем Горбунов (38).
Игра началась с минуты молчания в память о погибших в трагедии, случившейся в среду в одном из колледжей Керчи.
Основные команды "Урала" и "Крыльев Советов" сыграют друг с другом в рамках 11-го тура чемпионата России также в субботу. Встреча пройдет на поле "Екатеринбург Арены" и начнется в 15:00.
Последние комментарии
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))