Молодежка "Крыльев Советов" проиграла "Уралу" - 1:2

Футболисты "Крыльев Советов" проиграли екатеринбургскому "Уралу" в матче 11-го тура молодежного первенства России.

В субботу, 20 октября, в Екатеринбурге матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей отличились Денис Новиков (31) и Евгений Татаринов с пенальти (66), у самарцев мяч забил Артем Горбунов (38).

Игра началась с минуты молчания в память о погибших в трагедии, случившейся в среду в одном из колледжей Керчи.

Основные команды "Урала" и "Крыльев Советов" сыграют друг с другом в рамках 11-го тура чемпионата России также в субботу. Встреча пройдет на поле "Екатеринбург Арены" и начнется в 15:00.