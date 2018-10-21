Под Самарой нетрезвый водитель легковушки столкнулся на "встречке" с грузовиком

В пятницу, 19 октября, в Самарской области в ДТП попал 26-летний водитель автомобиля Lada Kalina, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, который в 18:27 ехал по автодороге "Обход с. Кошки" со стороны Самары в направлении с. Сергиевск, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, между 4 и 5 км трассы он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania в составе полуприцепа, которым управлял 40-летний водитель, ехавший навстречу со стороны с. Сергиевск в сторону Самары.
В результате ДТП пострадал водитель легковушки и его 26-летняя пассажирка. Оба были доставлены на "скорой" в лечебное учреждение. Предположительно, у пострадавших ушибы. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.
Последние комментарии
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.