Под Самарой нетрезвый водитель легковушки столкнулся на "встречке" с грузовиком

В пятницу, 19 октября, в Самарской области в ДТП попал 26-летний водитель автомобиля Lada Kalina, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, который в 18:27 ехал по автодороге "Обход с. Кошки" со стороны Самары в направлении с. Сергиевск, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, между 4 и 5 км трассы он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania в составе полуприцепа, которым управлял 40-летний водитель, ехавший навстречу со стороны с. Сергиевск в сторону Самары.

В результате ДТП пострадал водитель легковушки и его 26-летняя пассажирка. Оба были доставлены на "скорой" в лечебное учреждение. Предположительно, у пострадавших ушибы. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.