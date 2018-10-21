На Московском шоссе в Самаре пострадали три пассажирки автобуса

В пятницу, 19 октября, в Самара зафиксировано ДТП с участием 43-летнего водителя автомобиля Toyota Corolla, ехавшего в 18:30 по Московскому шоссе со стороны ул. Советской Армии, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, перед поворотом направо он не занял соответствующее крайнее положение и напротив дома № 81 "А" по Московскому шоссе столкнулся с попутным автобусом Лиаз 529370 под управлением 61-летнего водителя, который ехал по маршруту № 1.

В результате ДТП пострадали три пассажирки автобуса в возрасте 18, 41 и 71 года. Их доставили на "скорой" в больницу и госпитализировали. Предположительно, у пострадавших ушибы.

По факту ДТП проводится проверка.