На Московском шоссе в Самаре пострадали три пассажирки автобуса

В пятницу, 19 октября, в Самара зафиксировано ДТП с участием 43-летнего водителя автомобиля Toyota Corolla, ехавшего в 18:30 по Московскому шоссе со стороны ул. Советской Армии, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, перед поворотом направо он не занял соответствующее крайнее положение и напротив дома № 81 "А" по Московскому шоссе столкнулся с попутным автобусом Лиаз 529370 под управлением 61-летнего водителя, который ехал по маршруту № 1.
В результате ДТП пострадали три пассажирки автобуса в возрасте 18, 41 и 71 года. Их доставили на "скорой" в больницу и госпитализировали. Предположительно, у пострадавших ушибы.
По факту ДТП проводится проверка.
Последние комментарии
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.