В Кинельском районе в столкновении легковушки и фуры погибли два человека

В воскресенье, 21 октября, в 00:30 на 53 км автодороги "Подъезд к г. Оренбург" от автодороги М-5 Урал произошло ДТП, в котором погибли два человека.
Из собранных материалов следует, 45-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21061, двигаясь со стороны Оренбурга в направлении Самары, не соблюдая безопасную дистанцию, совершил столкновение с фурой МАН в составе с прицепом Тонар, который двигался впереди в попутном направлении.
В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи. Еще один пассажир доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.
Данные пострадавших и обстоятельства ДТП уточняются. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.