В Кинельском районе в столкновении легковушки и фуры погибли два человека

В воскресенье, 21 октября, в 00:30 на 53 км автодороги "Подъезд к г. Оренбург" от автодороги М-5 Урал произошло ДТП, в котором погибли два человека.

Из собранных материалов следует, 45-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21061, двигаясь со стороны Оренбурга в направлении Самары, не соблюдая безопасную дистанцию, совершил столкновение с фурой МАН в составе с прицепом Тонар, который двигался впереди в попутном направлении.

В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи. Еще один пассажир доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Данные пострадавших и обстоятельства ДТП уточняются. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.