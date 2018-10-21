В Кинельском районе у женщины собутыльник украл телефон

В полицию Кинеля обратилась жительница района. Женщина сообщила, что неизвестный мужчина выхватил у нее из рук сотовый телефон и скрылся. Причиненный ущерб заявительница оценила в 1,5 тыс. рублей.

Также 48-летняя потерпевшая сообщила полицейским, что в этот день приехала в Кинель за продуктами на рынок, где познакомилась с двумя мужчинами, которые предложили ей вместе выпить, и отправилась к ним в гости.

Когда спиртное закончилась, заявительница собралась домой и, стоя на крыльце с телефоном в руках, ждала такси. По предварительным данным, в этот момент из дома вышел один из участников застолья, выхватил из ее рук средство связи и убежал.

Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы уточнили подробности случившегося и установили приметы злоумышленника. Вскоре при отработке территории мужчина был задержан неподалеку от места происшествия.

Подозреваемый — безработный ранее судимый за имущественные преступления житель Кинеля, пояснил правоохранителям, что хотел сдать телефон в ломбард, а вырученные деньги потратить на спиртное, но не успел.

В настоящее время по данному факту отделом дознания МО МВД России "Кинельский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации "Грабеж". Сотовый телефон изъят и в скором времени будет возвращен законной владелице.