Один человек погиб и два пострадали при столкновении легковушки и грузовика под Тольятти

В воскресенье, 21 октября, около 3:00 на трассе М-5, по предварительным данным, примерно в 26 км в сторону Самары произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.

В ДТП один человек погиб и два получили телесные повреждения и были доставлены в лечебное учреждение Тольятти. Предварительно, детей среди пострадавших нет. Обстоятельства ДТП устанавливаются.