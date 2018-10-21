При столкновении четырех машин в Большеглушицком районе пострадал один человек

В субботу, 20 октября, в Большеглушицком районе зафиксировано ДТП с участием 34-летнего водителя автомобиля Lada Granta, ехавшего в 18:00 по автодороге А-300 "Самара — Большая Черниговка" со стороны Самары в направлению с. Б. Черниговка, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным, совершая обгон, он выехал на встречную полосу. И в это время с ним столкнулся 33-летний водитель попутного автомобиля Renault Laguna, который начал обгонять движущийся впереди автомобиль Daewoo Nexia под управлением 32-летнего водителя.
После удара Lada Granta столкнулась с Daewoo Nexia, которая, в свою очередь, совершила столкновение с автомобилем Lada Largus под управлением 43-летнего водителя, который ехал по трассе "Самара — Большая Черниговка" со стороны Самары.
В результате ДТП пострадал водитель Daewoo Nexia. Его доставили на "скорой" в больницу и госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.
Последние комментарии
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.