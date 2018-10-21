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ДТП Происшествия

При столкновении четырех машин в Большеглушицком районе пострадал один человек

БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 20 октября, в Большеглушицком районе зафиксировано ДТП с участием 34-летнего водителя автомобиля Lada Granta, ехавшего в 18:00 по автодороге А-300 "Самара — Большая Черниговка" со стороны Самары в направлению с. Б. Черниговка, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным, совершая обгон, он выехал на встречную полосу. И в это время с ним столкнулся 33-летний водитель попутного автомобиля Renault Laguna, который начал обгонять движущийся впереди автомобиль Daewoo Nexia под управлением 32-летнего водителя.

После удара Lada Granta столкнулась с Daewoo Nexia, которая, в свою очередь, совершила столкновение с автомобилем Lada Largus под управлением 43-летнего водителя, который ехал по трассе "Самара — Большая Черниговка" со стороны Самары.

В результате ДТП пострадал водитель Daewoo Nexia. Его доставили на "скорой" в больницу и госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.

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