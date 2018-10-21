БК "Самара" обыграл "Университет-Югра" — 87:60

Первый в сезоне выезд принес "Самаре" крупную победу над грозным "Университетом-Югра" — 87:60.

В стартовой пятерке самарцев впервые с начала сезона на площадку вышел оправившийся от травмы Антон Глазунов. Но поначалу главные роли играли другие. Первые минуты матча прошли под знаком противостояния "больших": Алимджан Федюшин против Валентина Юрчика.Федюшин набрал за пару минут 6 очков. Затем точными попаданиями отметились Игорь Смыгин, Владимир Пичкуров и Максим Дыбовский. А 5 очков подряд от Алексея Нестерова позволили гостям завершить стартовую десятиминутку в свою пользу — 20:16.

Второй период самарцы и вовсе начали ударно: 5 очков Игоря Смыгина, по 2 от Артема Чеваренкова и Дмитрия Головина — и уже 29:16 после четырех сыгранных минут. После этого игра несколько выровнялась, и сургутяне к большому перерыву чуть подсократили свое отставание: 38:29 в пользу "Самары".

В третьем периоде у хозяев полетело издали и какое-то время они, несмотря на усилия Игоря Смыгина (6 очков за две минуты), держались на дистанции в 6-7 очков. Но к середине четверти после мини-рывка 6:0, организованного Дмитрием Головиным и Максимом Числовым, гости вновь получили двузначное преимущество (54:42), которое удерживали до конца периода.

Во многом решающими стали две минуты в начале заключительной четверти, выигранные самарцами 8:1. Времени до конца матча оставалось еще предостаточно, но "+16" (65:49) выглядели более чем солидной заявкой на итоговую победу. Тем более, наша команда и не думала сбавлять обороты: 4 очка Алексея Нестерова, трехи Антона Глазунова и Максима Дыбовского — за полторы минуты до сирены разница перевалила за 20-очковый рубеж.

Следующий матч самарская команда проведет в Екатеринбурге: 24 октября она сыграет с "Уралом".