В Курумоче из-за плохого самочувствия пассажирки экстренно сел самолет Краснодар - Новосибирск

В воскресенье, 21 октября, в 20:18 в аэропорту Курумоч совершил вынужденную посадку самолет рейса № 755 "Краснодар - Новосибирск" авиакомпании "Якутия" в связи с плохим самочувствием 48-летней пассажирки - жительницы Магаданской области, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

Как сообщили в надзорном ведомстве, у женщины стало плохо с сердцем. Ей была оказана медицинская помощь, после чего она от госпитализации и от дальнейшего полета отказалась.

Женщина вместе с супругом сошла в аэропорту Курумоч с рейса и они самостоятельно разместились в гостинице. А воздушное судно примерно в 22:20 было направлено на вылет по своему маршруту.

Ситуация находилась на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры.