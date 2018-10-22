Сборная Самарского университета по фитнес-аэробике стала бронзовым призером чемпионата мира

Cборная Самарского университета по фитнес-аэробике завоевала "бронзу" чемпионата мира, проводимого Международной федерацией cпорта, аэробики и фитнеса (FISAF international). Турнир проходил в голландском городе Лейден с 16 по 18 октября.

Самарский университет представляла команда Gold Space, которая выступала в дисциплине "Аэробика перфоманс". Это новое направление, которое сочетает в себе высокоударную аэробику и танцевальные движения.

По итогам выступлений самарские спортcмены стали третьими, уступив серебро и золото двум коллективам из Австралии. При этом в борьбе за место на пьедестале команда Самарского университета смогла обойти действующих чемпионов Европы. Чешкам, признанным фаворитам это вида спорта, пришлось довольствоваться лишь четвертым местом.

"В финале команда сделала все отлично! Мы гордимся своими спортсменами, — говорит тренер команды Мария Брызгалова. — В прошлом году мы были лишь в десятке лучших, пробились в полуфинал. А в этом году уже поднялись на пьедестал — это большая победа для нас! Перед чемпионатом мира у нас был очень трудный старт в Казани, где команда взяла три золотых и одну серебряную медаль. Несмотря на это, спортсмены справились с нагрузкой и эмоциями и отлично показали себя. Хотя в первый день соревнований они сильно волновались и прошли программу тяжеловато. Но мы знаем прекрасный способ, как настроиться на нужную волну: перед выходом на площадку играем в командные игры, чтобы повысить сплоченность".

"Чемпионат мира — это драйв, море адреналина и незабываемых впечатлений. Важнейший и сложнейший старт, мечта любого спортсмена. Гордость всей жизни. Спасибо моей спортивной семье за этот старт, — поделилась в социальных сетях член сборной Екатерина Княжище. — Нами было столько пройдено, чтобы сегодня стоять на пьедестале. Сколько было вложено сил, нервов, но это все стоило того, чтобы получить бесценный опыт, обойти чемпионов Европы и стать призерами ЧМ. Большое спасибо нашим тренерам Марии Брызгаловой и Виктории Михновой. И, конечно, нашему Самарскому университету!".