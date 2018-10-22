Сотрудники ДПС из Похвистнева арестованы в Оренбургской области

Абдулинский районный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под сражу двум сотрудникам дорожно-патрульной службы МО МВД России "Похвистневский", подозреваемым в вымогательстве взятки, пишет vestirama.ru.
Как сообщается, инспекторы ДПС остановили на территории Похвистневского района легковой автомобиль под управлением жителя г. Абдулино, находящегося в состоянии алкогольного опьянения и уже лишенного ранее права управления транспортными средствами. Мужчине напомнили, что в случае составления на него протокола об административном правонарушении он будет привлечен к уголовной ответственности, а это грозит ему наказанием в виде штрафа от двухсот до трехсот тысяч рублей. Цена решения проблемы — 30 тыс. рублей.
С данными условиями правонарушитель согласился, но пояснил, что для передачи требуемой суммы ему необходимо доехать до дома. По версии следствия, сотрудники ДПС вместе с правонарушителем приехали в Абдулино. Но довести свой преступный умысел до конца не смогли. Узнав, что мужчина сообщил о вымогательстве взятки в абдулинский отдел полиции, покинули город, пытаясь скрыться. Однако были задержаны на территории Асекеевского района.
Суд избрал обоим подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 28 суток.
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В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .