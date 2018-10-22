Сотрудники ДПС из Похвистнева арестованы в Оренбургской области

Абдулинский районный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под сражу двум сотрудникам дорожно-патрульной службы МО МВД России "Похвистневский", подозреваемым в вымогательстве взятки, пишет vestirama.ru.

Как сообщается, инспекторы ДПС остановили на территории Похвистневского района легковой автомобиль под управлением жителя г. Абдулино, находящегося в состоянии алкогольного опьянения и уже лишенного ранее права управления транспортными средствами. Мужчине напомнили, что в случае составления на него протокола об административном правонарушении он будет привлечен к уголовной ответственности, а это грозит ему наказанием в виде штрафа от двухсот до трехсот тысяч рублей. Цена решения проблемы — 30 тыс. рублей.

С данными условиями правонарушитель согласился, но пояснил, что для передачи требуемой суммы ему необходимо доехать до дома. По версии следствия, сотрудники ДПС вместе с правонарушителем приехали в Абдулино. Но довести свой преступный умысел до конца не смогли. Узнав, что мужчина сообщил о вымогательстве взятки в абдулинский отдел полиции, покинули город, пытаясь скрыться. Однако были задержаны на территории Асекеевского района.

Суд избрал обоим подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 28 суток.