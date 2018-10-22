В центр коррекции зрения "Линза-Контакт" пациенты приходят целыми семьями

О клинике рассказывает руководитель, врач-офтальмолог высшей категории, действительный член Академии медико- технических наук Нина Ищерякова.

— Нина Алексеевна, за какой помощью пациенты могут к вам обратиться?

— В этом году наша клиника переименовалась в "Центр коррекции зрения Линза-Контакт".

Мы не просто офтальмологический центр, где можно проверить зрение. У нас практикуется поэтапный подход, включающий в себя диагностику, лечение, коррекцию зрения очками или контактными линзами пациентов на основе диспансерного наблюдения. Это очень кропотливая и сложная работа, и не каждая клиника за нее возьмется. Сначала мы проводим офтальмологическое обследование, компьютерную диагностику пациентов. После того, как поставлен диагноз, наши врачи проводят медикаментозное и аппаратное лечение, тренировки цилиарной мышцы глаза. После чего проводим коррекцию зрения очками, мягкими, жесткими, газопроницаемыми контактными линзами на сложные формы роговицы при астигматизме, кератоконусе. Для этих пациентов подбор линз индивидуален. При близорукости пациентам предлагаются мягкие контактные линзы с различным сроком ношения от 1 дня до 1 года и разным процентом влагопроницаемости, силикон-гидрогелевые, лечебные, цветные, меняющие цвет глаз.

Если пациенту не комфортно в линзах — подбираем очки. Клиника располагает большим выбором оправ от мировых производителей Италии, Германии, Швейцарии, Кореи и России по демократическим ценам — от 400 до 5 тыс. рублей.

— Центр недавно сменил месторасположение, переехав с проспекта Ленина, 3 на улицу Ерошевского, 31. Внес ли переезд коррективы в работу клиники?

— Переезд — это всегда хлопоты, но приятные. Теперь у нас просторное здание, расположенное на 1-м этаже нового дома в перспективном районе с развитой жилой застройкой. Надеемся, что жители близлежащих домов оценят передовое оборудование и профессионализм наших врачей и будут следить за своим зрением.

— В клинику нередко приходят целыми семьями, а ваши офтальмологи становятся "семейными врачами"…

— Обеспечивая качество и доступность своих услуг, сотрудники Центра вносят свой вклад в реализацию национального проекта "Здоровье". Благотворительная программа "Семейный доктор", реализуемая в клинике на протяжении многих лет, позволяет людям разных социальных групп, встав на диспансерный учет, получать услуги при ежегодном обращении бесплатно — оплачивая только стоимость контактных линз. Более того, льготы по обслуживанию распространяются и на всех родственников пациента клиники. При наличии амбулаторной карты участники программы "Семейный доктор" раз в полгода проходят бесплатную диспансеризацию, а те, кто использует жесткие контактные линзы, — раз в 3 месяца. Кроме того, Центр предоставляет льготы инвалидам войны, инвалидам по зрению, пенсионерам и детям до 15 лет. За 27 лет была оказана офтальмологическая помощь более 500 тыс. пациентам.

— В этом году "Линза-Контакт" признана одним из лучших центров коррекции зрения в Самарской области. Как, на ваш взгляд, заслужить народное и профессиональное признание?

— В основе нашей работы — ценный практический опыт и традиции научно-практической школы Тихона Ивановича Ерошевского. Наши врачи постоянно совершенствуются, ездят на семинары, обмениваются опытом с коллегами.

Центр участвует в различных благотворительных программах и акциях, оказывает спонсорскую помощь детским учреждениям. (За активную деятельность в этом направлении Нина Алексеевна Ищерякова удостоена ордена "Слава нации" первой степени (Золотая Звезда), учрежденного Международным благотворительным фондом "Меценаты столетия", а имя увековечено на стеле одного из первых в России архитектурно-парковых комплексов "Добрый Ангел Мира" — Прим. авт.)

Помогаем издательской деятельности. Так, при поддержке Центра увидела свет книга "Наркотики — трагедия ХХ века", проведен 10-й Международный фестиваль детской и молодежной прессы. На протяжении 10 лет наш Центр участвовал в подготовке и проведении конкурса "Самарская красавица", организует бесплатные профосмотры учащихся школ и техникумов.

— Какой вы видите свою миссию как врача-офтальмолога и основательницы офтальмологической клиники?

— Я хочу, чтобы медицина в Самаре становилась качественной и доступной каждому, а посещение офтальмолога — таким же модным, как поход в кино или на отдых. Зачастую к нам обращаются тогда, когда восстановить зрение на 100% уже, к сожалению, нельзя. При своевременной диагностике многих офтальмологических проблем можно было бы избежать. Это касается как молодых, так и пожилых людей, которые живут с уверенностью, что ухудшение зрения с возрастом — это нормальный процесс. Однако видеть плохо с современными технологиями — аномалия. Качество жизни заключается в том, чтобы получать максимум независимо от возраста. Быть здоровым — значит видеть мир по-настоящему!

Лицензия министерства здравоохранения Самарской области №ЛО-63-01-004703 от 19 июля 2018 года.

Прием врача по записи:

г. Самара, ул. Ерошевского, д. 31

Тел. 8 (846) 336-75-89, сот. 8-960-830-12-64

г. Самара, пос. Управленческий, ул. Парижской коммуны, д. 21

Тел.: 8 (846) 950-20-25, сот. 8-903-301-02-67

e-mail: Linzakont63@mail.ru, www.Linzakont63.ru

На правах рекламы







Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста