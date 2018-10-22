Виновник ДТП, когда в легковушке заживо сгорела молодая пара, заплатит потерпевшим 8 млн рублей

Вступил в силу приговор Сызранского районного суда, вынесенный водителю грузовика Р. Арсланову. Его признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух человек — ч. 5 ст. 264 УК РФ. Об этом сообщили в суде.

10 июня 2018 г., примерно в 18:30, утомленный Арсланов ехал за рулем своего грузовика DAF с полуприцепом Schmitz по трассе М-5 в направлении Москвы. В районе 895 км трассы в Сызранском районе он вел грузовик со скоростью не менее 70 км в час. По мнению следствия, эта скорость не обеспечивала возможность постоянного контроля над движением. Арсланов заснул за рулем и столкнулся со стоявшими в попутном направлении Lada, грузовиками Volvo, Scania, DAF и легковушкой Hyundai.

При столкновении DAF с Lada осколки стекла, пластика и части автомобилей разлетелись, из-за чего механические повреждения получил встречный большегруз Volvo.

Lada после удара врезалась в полуприцеп Krone грузовика Volvo. Легковушка загорелась. Водитель и пассажирка сгорели.

В аварии погибла семейная пара из с. Малая Борла Ульяновской области. Супруги проживали в Тольятти и в тот день ехали к родственникам в село.

Арсланов с обвинением полностью согласился и просил вынести приговор в особом порядке. Суд учел данные о личности водителя, который раскаялся, не был судим, воспитывает трех несовершеннолетних детей и частично возместил потерпевшей стороне ущерб.

В итоге мужчине назначили три года условного лишения свободы с трехгодичным испытательным сроком. Также суд на три года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

Иски о возмещении морального ущерба заявили шесть потерпевших, каждый по 1,5 млн рублей. Водитель частично возместил ущерб, перечислив пятерым потерпевшим по 200 тыс. рублей. Суд удовлетворил иски потерпевших в полном объеме. Но поскольку Арсланов возместил пятерым по 200 тысяч, то с него взыскали в пользу каждого из этих потерпевших по 1,3 млн руб., а в пользу шестого потерпевшего — 1,5 млн рублей. В общей сложности он должен заплатить еще 8 млн рублей.