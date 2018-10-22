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Виновник ДТП, когда в легковушке заживо сгорела молодая пара, заплатит потерпевшим 8 млн рублей Гособвинение запросило пожизненное лишение свободы для многодетного отца, поджегшего квартиру со своими детьми Экс-глава депстроя Сергей Рубаков, отправленный в колонию, обжалует приговор суда Бывший следователь СУ СК за взятку в 500 тыс. руб. получил три года колонии и штраф Экс-совладелец ГК "СОК" Алексей Солдатов выслушал приговор и выходит на свободу

Суды Происшествия

Виновник ДТП, когда в легковушке заживо сгорела молодая пара, заплатит потерпевшим 8 млн рублей

СЫЗРАНЬ. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вступил в силу приговор Сызранского районного суда, вынесенный водителю грузовика Р. Арсланову. Его признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух человек — ч. 5 ст. 264 УК РФ. Об этом сообщили в суде.

Фото: syzran-small.ru

10 июня 2018 г., примерно в 18:30, утомленный Арсланов ехал за рулем своего грузовика DAF с полуприцепом Schmitz по трассе М-5 в направлении Москвы. В районе 895 км трассы в Сызранском районе он вел грузовик со скоростью не менее 70 км в час. По мнению следствия, эта скорость не обеспечивала возможность постоянного контроля над движением. Арсланов заснул за рулем и столкнулся со стоявшими в попутном направлении Lada, грузовиками Volvo, Scania, DAF и легковушкой Hyundai.

При столкновении DAF с Lada осколки стекла, пластика и части автомобилей разлетелись, из-за чего механические повреждения получил встречный большегруз Volvo.

Lada после удара врезалась в полуприцеп Krone грузовика Volvo. Легковушка загорелась. Водитель и пассажирка сгорели.

В аварии погибла семейная пара из с. Малая Борла Ульяновской области. Супруги проживали в Тольятти и в тот день ехали к родственникам в село.

Арсланов с обвинением полностью согласился и просил вынести приговор в особом порядке. Суд учел данные о личности водителя, который раскаялся, не был судим, воспитывает трех несовершеннолетних детей и частично возместил потерпевшей стороне ущерб.

В итоге мужчине назначили три года условного лишения свободы с трехгодичным испытательным сроком. Также суд на три года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

Иски о возмещении морального ущерба заявили шесть потерпевших, каждый по 1,5 млн рублей. Водитель частично возместил ущерб, перечислив пятерым потерпевшим по 200 тыс. рублей. Суд удовлетворил иски потерпевших в полном объеме. Но поскольку Арсланов возместил пятерым по 200 тысяч, то с него взыскали в пользу каждого из этих потерпевших по 1,3 млн руб., а в пользу шестого потерпевшего — 1,5 млн рублей. В общей сложности он должен заплатить еще 8 млн рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Hillary Ouatro 22 августа 2018 11:21 Суд удовлетворил иск ФСИН на 2,2 млрд руб. к осужденному за мошенничество Александру Реймеру

Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:31 Облсуду пока не удалось собрать присяжных для рассмотрения дела о заказном убийстве самарского борца Владимира Попова

А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:28 Приговор по делу экс-директора гимназии №1 вынесут 5 сентября

Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

Evgenii Voychak 29 июля 2018 20:21 Сызранца приговорили к восьми годам колонии за хранение и сбыт наркотиков

ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...

Sergey L 17 июля 2018 08:29 Оправданная в убийстве Екатерина Пузикова подала иск к государству на 10 млн рублей

Бог в помощь.

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