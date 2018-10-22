Дмитрий Азаров поздравил Дарью Касаткину с победой в турнире "ВТБ Кубок Кремля"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил теннисистку, мастера спорта России международного класса Дарью Касаткину с победой в турнире "ВТБ Кубок Кремля".

"От всей души поздравляю Вас с победой в турнире "ВТБ Кубок Кремля"! На теннисном корте этого престижного соревнования Вам не было равных. Вы доказали свое преимущество перед сильными и достойными соперницами и поднялись на высшую ступень пьедестала, доставив огромную радость не только самарским, но всем российским болельщикам", — говорится в правительственной телеграмме.

Дмитрий Азаров выразил надежду, что эта награда станет хорошим стимулом для будущих побед Дарьи и послужит развитию теннисного спорта в Самарской области и России в целом.

Глава региона также пожелал теннисистке счастья, оптимизма, благополучия и новых выдающихся спортивных достижений.