Дмитрий Азаров поздравил Дарью Касаткину с победой в турнире "ВТБ Кубок Кремля"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил теннисистку, мастера спорта России международного класса Дарью Касаткину с победой в турнире "ВТБ Кубок Кремля".
"От всей души поздравляю Вас с победой в турнире "ВТБ Кубок Кремля"! На теннисном корте этого престижного соревнования Вам не было равных. Вы доказали свое преимущество перед сильными и достойными соперницами и поднялись на высшую ступень пьедестала, доставив огромную радость не только самарским, но всем российским болельщикам", — говорится в правительственной телеграмме.
Дмитрий Азаров выразил надежду, что эта награда станет хорошим стимулом для будущих побед Дарьи и послужит развитию теннисного спорта в Самарской области и России в целом.
Глава региона также пожелал теннисистке счастья, оптимизма, благополучия и новых выдающихся спортивных достижений.
Последние комментарии
надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!
Что так поздно? Это 20 лет назад нужно было сделать!
задача вывести Самарскую область в TOP10 регионов РФ по развитию ИТ в гос секторе приступайте
Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.
Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!