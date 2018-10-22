ХК "Лада" заключил договор о сотрудничестве с ХК "Чебоксары"

"Лада" и хоккейный клуб "Чебоксары" подписали договор о сотрудничестве до конца сезона 2018/19.

"Мы подписали договор о сотрудничестве с хоккейным клубом "Чебоксары". Это взаимовыгодное соглашение, которое позволит хоккеистам "Лады", восстанавливающимся после травм, получить игровую практику перед возвращением в основной состав. Кроме того молодые хоккеисты из системы нашего клуба, которые уже переросли уровень МХЛ, получат возможность проявить себя на взрослом уровне. В свою очередь ХК "Чебоксары" сможет увеличить конкуренцию за место в составе за счет игроков из Тольятти", - приводит официальный сайт клуба слова спортивного директора тольяттинского клуба Владимира Кречина.