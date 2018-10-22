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Дмитрий Азаров провел совещание с региональным министерством образования

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 22 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочее совещание с сотрудниками министерства образования и науки. На нем министр Виктор Акопьян и руководители подразделений отчитались о текущей деятельности структуры, основных задачах и планах работы на ближайшие годы.

Фото: twitter.com/samregion_press

Напомним, на прошлой неделе аналогичная встреча была проведена с министерством имущественных отношений. В ближайшее время перспективные планы работы главе региона представят и другие министерства регионального правительства.

Основные вопросы, которые рассматривались на совещании, касались обеспечения доступности дошкольного и среднего образования, строительства детских садов и школ, участия Самарской области в национальных проектах.

В докладе министр образования и науки Виктор Акопьян отметил, что в регионе за 2012-2017 гг. было создано более 37 тыс. новых мест в детских садах. В то же время ввиду роста числа детей дошкольного возраста не удалось сохранить ситуацию, достигнутую к 2016 году, когда очередь в детские сады была ликвидирована для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Виктор Акопьян отметил, что в связи с демографическим прогнозом и темпами жилищного строительства в регионе, а особенно в Самаре необходимы новые места в детских садах, в том числе для малышей в возрасте до 3 лет. Уже до конца 2019 года планируется ввести в эксплуатацию 15 новых учреждений, рассчитанных на 5 тыс. мест, из которых 2 тыс. - для детей до 3 лет.

Дмитрий Азаров обратил внимание руководства министерства на то, что решать проблему нехватки мест нужно и путем создания частных дошкольных детских садов. Сейчас их посещает порядка 20 тыс. детей.

"Мы когда-то этот проект масштабно реализовали в Самаре, его потом тиражировали по всей стране", - отметил губернатор. Он поручил министерству подготовить информацию о мерах поддержки частных детских садов, данные по росту их посещаемости с 2011 года по настоящее время, а также данные о числе детей, которые, посещая частные садики, в то же время ждут своей очереди в муниципальные дошкольные учреждения.

Кроме того, Дмитрий Азаров предложил предусматривать возможность размещения групп в проектах новых школ таким образом, чтобы в случае необходимости их можно было трансформировать в учебные классы.

Обеспечение доступности среднего образования решается, по словам министра, путем строительства новых школ и пристроев к уже существующим зданиям. На совещании подробно обсудили строительство новых школ, сдача которых планируется в 2019 году, а также рассматривались варианты выбора площадки под новую школу в Кошелев-парке.

Обсуждались и вопросы, связанные со строительством на 3-й просеке Центра для одаренных детей. Деньги на возведение здания школы на 600 мест предусмотрены в федеральном бюджете на 2019-20 гг. Средства на строительство общежития для учеников министерство предлагает изыскать в региональном бюджете.

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Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!

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