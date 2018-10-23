На трассе М-5 под Тольятти в ДТП с микроавтобусом и легковушкой пострадали три человека

Во вторник, 23 октября, в пятом часу утра, по предварительным данным, на трассе М-5 на некотором расстоянии от с. Зеленовка, произошло столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.

Предположительно, после столкновения микроавтобус свалился на бок. В результате аварии пострадали три человека. Один из них в тяжелом состоянии. Все трое доставлены в лечебное учреждение. Обстоятельства случившегося устанавливаются.