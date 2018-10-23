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Общество

Сотрудникам банкротящегося сызранского предприятия выдали более 12 млн задержанной зарплаты

СЫЗРАНЬ. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызранском районе после вмешательства прокуратуры перед сотрудниками ООО "Форас" погасили крупную задолженность по зарплате, сообщает прокуратура Самарской области.

На нефтеперерабатывающем предприятии с января 2017 г. систематически задерживали зарплату. На октябрь 2018 г. общая сумма долга перед 134 сотрудниками превысила 12 млн рублей.

Надзорному ведомству пришлось возбудить 48 административных дел, направить в суд свыше 627 заявлений о взыскании зарплаты, внести 29 представлений об устранении нарушений. Гендиректора "Фораса" дисквалифицировали.

В феврале 2018 г. Арбитражный суд Москвы признал фирму банкротом, открылось конкурсное производство. Взаимодействие прокуратуры с конкурсным управляющим позволило сразу после продажи имущества погасить задолженность перед работниками.

Гид потребителя

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