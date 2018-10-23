Сотрудникам банкротящегося сызранского предприятия выдали более 12 млн задержанной зарплаты

В Сызранском районе после вмешательства прокуратуры перед сотрудниками ООО "Форас" погасили крупную задолженность по зарплате, сообщает прокуратура Самарской области.
На нефтеперерабатывающем предприятии с января 2017 г. систематически задерживали зарплату. На октябрь 2018 г. общая сумма долга перед 134 сотрудниками превысила 12 млн рублей.
Надзорному ведомству пришлось возбудить 48 административных дел, направить в суд свыше 627 заявлений о взыскании зарплаты, внести 29 представлений об устранении нарушений. Гендиректора "Фораса" дисквалифицировали.
В феврале 2018 г. Арбитражный суд Москвы признал фирму банкротом, открылось конкурсное производство. Взаимодействие прокуратуры с конкурсным управляющим позволило сразу после продажи имущества погасить задолженность перед работниками.
Последние комментарии
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор
Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...